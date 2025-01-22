Eski futbolcu trafik kazası geçirdi!

İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın zincirleme trafik kazası yaptığı ve kazada eski futbolcu Gökhan Çıra'nın da olduğu ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Çıra'nın sağlık durumu hakkındaki son bilgi avukatından geldi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın İstanbul-Bursa yolunda gerçekleşen zincirleme kazada olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'deki habere göre 7 aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Çıra'ın avukatı, eski futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Çıra'nın sosyal medya hesabından yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istkametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır."