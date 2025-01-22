Eski futbolcu trafik kazası geçirdi!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Eski futbolcu trafik kazası geçirdi!

Dün akşam saatlerinde İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın zincirleme trafik kazası yaptığı ve kazada eski futbolcu Gökhan Çıra'nın da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul-Bursa yolunda 7 aracın zincirleme trafik kazası yaptığı ve kazada eski futbolcu Gökhan Çıra'nın da olduğu ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Çıra'nın sağlık durumu hakkındaki son bilgi avukatından geldi.

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın İstanbul-Bursa yolunda gerçekleşen zincirleme kazada olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'deki habere göre 7 aracın karıştığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gökhan Çıra'ın avukatı, eski futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Çıra'nın sosyal medya hesabından yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istkametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır."

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