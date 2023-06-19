Eski futbolcu ve Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım üzücü haberi verdi

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2 yıllık eşi Nihan Yönel ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Sercan Yıldırım'ın boşanma sebebi ve detayları merak ediliyor.

Eski futbolcu ve Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım üzücü haberi verdi

Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan Sercan Yıldırım, 2 senelik eşi Nihan Yönel ile boşanma sonucu aldıklarını Instagram hesabından duyurdu. Yıldırım, düşünce ayrılıklarını çözüme ulaştıramadıkları için ayrıldıklarını belirtirken, Yönel ise mevzuyla ilgili izahat yapmadı. Çiftin tüm duygusal fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından silindi.

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Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Sercan Yıldırım, 2 yıllık eşi ile boşanma kararı aldıklarını ilan ederek "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim" ifadelerini kullandı.

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Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi. Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapmadı.

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