Eski Galatasaray ve Fenerbahçeli Sinan Gümüş 3. Lig'e gidiyor

Antalyaspor'da istenilen performansı veremeyen Sinan Gümüş Karşıyaka SK ile prensipte anlaştı.

Eski Galatasaray ve Fenerbahçeli Sinan Gümüş 3. Lig'e gidiyor

Fenerbahçe’den olaylı ayrılığı sonrası gittiği, Antalyaspor’da bir türlü istenileni veremeyen Sinan Gümüş’ün sıradaki durağı belli oldu.

KARŞIYAKA'YA GİDİYOR
Ajansspor’da yer alan habere göre, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka SK, Sinan Gümüş ile prensipte anlaşmaya vardı.

GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki Almanya doğumlu Sinan Gümüş, Alman kulüplerinin altyapılarında oynadıktan sonra Stuttgart’tan Galatasaray’a transfer olmuştu.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da 15 maça çıkan Sinan Gümüş, gol yada asist katkısı sağlayamadı.

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