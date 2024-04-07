Eski golcü Adriano eski mahallesinde görüntülendi: Keyifli hali sevenlerini sevindirdi

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Eski golcü Adriano eski mahallesinde görüntülendi: Keyifli hali sevenlerini sevindirdi
Babasının ölümünün ardından yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle futbolu bırakan Brezilyalı eski golcü Adriano, eski mahallesinde görüntülendi.

Babasının ölümünün ardından yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle futbolu bırakan Brezilyalı eski golcü Adriano, eski mahallesinde görüntülendi. Ünlü futbolcunun keyifli halleri, sevenlerini sevindirdi. Adriano, mahallesinde eski dostlarıyla vakit geçirirken, güler yüzü ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Adriano'nun, futbol kariyerine ara verdiği dönemde yaşadığı zorlukları atlatarak hayata pozitif bir şekilde devam etmesi, hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Adriano'ya destek mesajları yağdı. Futbolseverler, Adriano'nun eski günlerine dönmesini ve mutlu olmasını diledi. Adriano'nun eski mahallesindeki bu keyifli anları, sevenlerini sevindirdiği gibi futbolseverler arasında da olumlu yankı uyandırdı.

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