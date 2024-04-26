Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi

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Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi
Kızılcık Şerbeti adlı dizide canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem olmuş ve estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atılmıştı. İddiaların ardından ünlü oyuncudan estetik açıklaması geldi.

Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Barış Kılıç gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kızılcık Şerbeti adlı dizide hayat verdiği Doğa karakteriyle geniş bir fan kitlesi edinen Sıla Türkoğlu başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendinden söz ettiriyor.

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Her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapılan 25 yaşındaki ünlü oyuncun eski halleri sosyal medyada olay olmuştu. Seneler içindeki değişimi dikkat çeken Türkoğlu'nun estetik yaptırdığı iddia edilmişti.

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Bir markanın yüzü olan Sıla Türkoğlu markanın verdiği davette estetik konusuyla tekrar gündeme geldi. Estetiği olup olmadığı sorulan Sıla Türkoğlu; "Estetiğim yok arkadaşlar" diyerek açıklamalarına devam etti.

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“MAKYAJ YAPMAYI BİLMİYORSUN”

Sıla Türkoğlu, "Ben bu konuyu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor. Orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor. Bence tamamen onunla alakalı bir durum. Yani ben öyle düşünüyorum" dedi.

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