Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı

Estetik iddialarına “Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı” şeklinde yanıt verdiğinde, eski fotoğrafları tekrar gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, sosyal medya gündeminde sıkça yer alıyor.

Sıla Türkoğlu'nun geçmişteki kilolu ve estetiksiz görüntüsü, şimdiki güzelliği ve fit vücuduyla kıyaslandığında takipçilerini şaşırttı.

Dudak dolgusu ve çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun zaman içindeki değişimi dikkat çekti.

ÇENE DOLDUSU YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLEN RESİMLER...

bg.jpg

305589126-842906527125597-7402155419443445400-n-528x660.jpg

İŞTE ESTETİKSİZ HALLERİ...

sila-turkoglu-estetiksiz-hali.jpg

sila-turkoglu-estetiksiz-hali.webp

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğmuş, Türk oyuncudur. Oyunculuğa 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım atmış, 2019'da "Yemin" dizisinde Suna karakterini ve 2020'de "Emanet" dizisinde Seher karakterini canlandırmıştı.

2022'den itibaren "Kızılcık Şerbeti" dizisinde başrolde yer alan Türkoğlu, aynı zamanda 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazanmıştı.

İlgili Haberler
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti setinde çay dağıttı
Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi
Son Haberler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a destek Spor
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a destek
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı Gündem
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı
"Kavga bitmiştir ben geldim" Video
"Kavga bitmiştir ben geldim"
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Kan donduran kaza anı kameralarda Dünya
Kan donduran kaza anı kameralarda
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler Yaşam
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler
TFF savunma yaptı Spor
TFF savunma yaptı