Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, sosyal medya gündeminde sıkça yer alıyor.
Sıla Türkoğlu'nun geçmişteki kilolu ve estetiksiz görüntüsü, şimdiki güzelliği ve fit vücuduyla kıyaslandığında takipçilerini şaşırttı.
Dudak dolgusu ve çene dolgusu yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki oyuncunun zaman içindeki değişimi dikkat çekti.
ÇENE DOLDUSU YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLEN RESİMLER...
İŞTE ESTETİKSİZ HALLERİ...
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de doğmuş, Türk oyuncudur. Oyunculuğa 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım atmış, 2019'da "Yemin" dizisinde Suna karakterini ve 2020'de "Emanet" dizisinde Seher karakterini canlandırmıştı.
2022'den itibaren "Kızılcık Şerbeti" dizisinde başrolde yer alan Türkoğlu, aynı zamanda 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazanmıştı.