Eski HÖH Genel Başkanı, AİHM’de Bulgaristan’a karşı açtığı davayı kazandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgaristan'ın 2013 yılındaki seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için HÖH Partisi'nin eski Genel Başkanı Lütvi Mestan'a 250 euro idari para cezası vermesi sonrasında açılan dava sonuçlandı.

Eski HÖH Genel Başkanı, AİHM’de Bulgaristan’a karşı açtığı davayı kazandı

AİHM, Mestan'ın ifade özgürlüğünün kısıtlanarak ihlal edildiğini belirterek, verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Kararda, Türkçe konuştuğu için ceza alan Mestan'ın çoğulculuk, hoşgörü ve azınlıkların korunması için önemli olan demokratik bir toplumda ifade özgürlüğüne sahip olduğu vurgulandı.

AİHM, Bulgaristan'ın Mestan'a 5 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Seçim kampanyası sırasında seçmenlere Türkçe hitap eden Mestan'a ilk olarak bin euro idari para cezası verilmiş, itirazının ardından ceza 250 euroya düşürülmüştü.

Mestan, 2015 yılında AİHM'e başvurarak, ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dair şikayette bulunmuştu.

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