Eski İçişleri Bakanı teğmenler gerçeğini açıkladı. TSK’dan ihraç edilmişlerdi

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninden sonra 'kılıç çatma' yemini gerçekleştiren ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Teğmenler 'ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

MSB, teğmenler ve komutanlarının cezalarını açıkladı. Alınan kararda 5 teğmenin ve 3 disiplin amirinin TSK’dan ihraç edildiği duyuruldu.

AMİRLERİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR EMİR VERİLMEDİ

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, teğmenler hakkında verilen ihraç kararına tepki gösterdi. Teğmenlerin mezun olup tören bittikten sonra ancak amirlerinden emir alacağını belirten Tantan, teğmenlere amirleri tarafından konuyla ilgili herhangi bir emir verilmediğini söyledi.

Hukukun yazılı ve yazılı olmayan kurallar olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Tantan, teğmenlerin yaptıkları kılıç yemininin yazılı olmayan kurallar içerisinde yer aldığını, yapılan bu yeminin geleneksel olarak her mezuniyetten sonra yapıldığını, teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesini kınadığını belirtti.

"BU YANLIŞ KARARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Tantan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Olaya hukuki açıdan baktığımızda; amir mevki ve makam itibarı ile emir vermeye yetkili kişidir. Teğmenler mezun olup tören bittikten sonra amirleri ancak EDOK komutanı veya Kara Kuvvetleri komutanıdır. Bunlar tarafından teğmenlere herhangi bir emir verilmemiştir.

Malumları olduğu üzere hukuk kuralları yazılı ve yazılı olmayan kurallar olarak ikiye ayrılır. Teğmenlere herhangi bir yazılı emir verilmediği gibi teğmenlerin yaptıkları şey de yazılı olmayan hukuk kuralları içinde yer alan gelenek görenek örf ve adetler içinde yer almaktadır. Bu husus geleneksel olarak her mezuniyetten sonra yapılır.

Almanya’da geçmişte bir hakim eşine kötü davranan kişiye Türk geleneklerine dayanarak ceza indirimi vermezken, kendi ülkemizdeki gelenek ve görenekleri dikkate almayan heyetin, verdiği bu yanlış kararı şiddetle kınadığımın altını tekrardan çizmek isterim.”