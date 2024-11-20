Eski İçişleri Bakanı’ndan iktidara 'Öcalan' üzerinden Nasuh Mahruki tepkisi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Türk siyasetinde yaşanan olaylara dair paylaşımlarda bulunan Tantan, bu kez Nasuh Mahruki’nin tutuklanma olayına değindi.

Sadettin Tantan, Nasuh Mahruki’nin tutuklanmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın iktidar ortağı tarafından Meclis’e davet edilmesi gibi akla hayale sığmayacak hadiselerin normalleştirilmeye çalışılırken henüz yargılama sonucunu beklemeden Nasuh Mahruki hakkında tutuklama kararı verilmesinin keyfi bir uygulama olduğunu ifade etti.

"NASUH MAHRUKİ’NİN TUTUKLANMASI HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Tantan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Tutuklu yargılamanın şartları kanunda belli olup şartlar oluşmadıkça yargılamanın tutuksuz icra edilmesi asıl olandır. Bu kapsamda; Nasuh Mahruki’nin tutuklanması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Teröristbaşına özgürlük taleplerinin Meclis’te dile getirilmesine müsaade edilmesi, bölücü terör örgütü lehine slogan atılmasının Anayasa Mahkemesi kararıyla ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi, teröristbaşının iktidar ortağı tarafından Meclis’e davet edilmesi gibi akla hayale sığmayacak hadiseler normalleştirilmeye çalışılırken henüz yargılama sonucunu beklemeden Nasuh Mahruki hakkında tutuklama kararı verilmesi keyfi bir uygulama teşkil etmiştir. “Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat adaletsizliklere itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı” sözünü unutmadan haksızlara karşı iradesini ortaya koymak ülkesini seven herkesin boynunun borcudur.”