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Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'i ziyaret eden eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:07
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü
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Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Eski İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldiğini belirtti.

Johnson'ın Ukrayna dostu olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın gerçek dostu Boris Johnson'a 'Kiev'e hoş geldiniz' diyorum. Boris, desteğin için teşekkürler" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada, Johnson'un Kiev bölgesine bağlı ve savaşın izlerini taşıyan Borodyanka şehrini ziyaret ettiği aktarıldı.

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