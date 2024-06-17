Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri

Apple'ın en son işletim sistemi güncellemesi olan iOS 18, eski ve yeni iPhone modelleri arasında bir köprü kuruyor. iPhone XS ve XR gibi daha yaşlı cihazlar bile bu güncellemeyi alacak olsa da, her modelin tüm yeni özelliklere erişimi olmayacak. Yeni iOS sürümü, özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde bulunan Apple Intelligence adı verilen gelişmiş yapay zeka özelliklerini içerecek. Donanım Haber yazarı Erkan Calp'a göre, yeni iPhone modellerine geçiş yapmayan kullanıcılar için iOS 18, heyecan verici yenilikler sunacak. Güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlandı ve eski modellerde bile performans ve güvenlik iyileştirmeleri vaat ediyor.

ANA EKRANI, SİMGELERİ ÖZELLEŞTİRME

Apple'ın son güncellemesi iOS 18, kullanıcıların ana ekran deneyimini daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Artık uygulama ikonları, ekranın kenarlarına sabitlenmek yerine, kullanıcıların tercihlerine göre ekranın ortasına taşınabiliyor. Bu yeni düzenleme seçeneği, duvar kağıdınızın daha belirgin hale gelmesini sağlıyor. iOS 18 ile gelen bir diğer yenilik ise, uygulama ikonları için karanlık mod seçeneği sunulması. Kullanıcılar, bu modu aktif ederek, ikonların renklerini değiştirebiliyor ve hatta daha sade bir görünüm için uygulama isimlerini gizleyebiliyorlar. Bu özellikler, kullanıcıların cihazlarını daha özgün bir şekilde kullanmalarına imkan veriyor.

MESAJ PLANLAMA

iOS 18, iMessage kullanıcılarına yönelik heyecan verici özellikler sunuyor. Artık mesajlarınızı istediğiniz zaman göndermek üzere zamanlayabilir, metinlerinizi altı çizili veya üstü çizili gibi çeşitli yeni formatlar ve animasyon efektleri ile zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca, mesajlara farklı emojilerle tepki verme imkanı da getirilen yenilikler arasında. Mesajlar uygulaması, RCS desteği ile daha geniş bir iletişim platformu olma yolunda ilerliyor.

DENETİM MERKEZİ'Nİ ÖZELLEŞTİRME

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Artık kullanıcılar, Denetim Merkezi'nde yer alan araçları doğrudan ana ekrandan düzenleyebilecek, boyutlarını istedikleri gibi ayarlayabilecek ve çok sayfalı bir yapı oluşturabilecekler. Ayrıca, kilit ekranı widget'larını da yeni özelliklerle özelleştirebilecekler. Bu yenilikler, kullanıcıların cihazlarını daha verimli kullanmalarını sağlayacak.

UYGULAMA KİLİTLEME VE GİZLEME

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, kullanıcıların Fotoğraflar, Mesajlar ve Bankacılık gibi özel bilgileri içeren uygulamaları gizlemelerine olanak tanıyor. Bu güncelleme ile uygulamalar, Face ID veya şifre koruması ile daha güvenli hale getirilebiliyor. Kullanıcılar, istedikleri uygulamaları gizleyebilir ve bu uygulamalar, yalnızca Face ID ile erişilebilen bir gizli klasöre taşınıyor. Bu özellikler, kişisel verilerin korunmasını daha da güçlendiriyor.

APPLE PAROLALAR UYGULAMASI

Apple'ın son işletim sistemi güncellemesi olan iOS 18, kullanıcıların parola yönetimini kolaylaştırıyor. Güncelleme ile birlikte, kullanıcılar artık hesap şifreleri, doğrulama kodları ve diğer güvenlik bilgilerini tek bir yerde, Parolalar uygulamasında saklayabiliyorlar. Bu uygulama, güvenliği artırmak için Face ID doğrulamasını zorunlu kılıyor ve böylece kullanıcıların kimlik bilgileri daha iyi korunuyor.

Eski iPhone’larda kullanılamayacak iOS 18 özellikleri:

Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)

Göz takibi (iPhone 12 ve daha yeni modeller)

Sesli kayıtları metne dönüştürme (iPhone 12 ve üzeri modeller)

Müzik dokunuşları (iPhone 12 ve daha üst modeller)

Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve üzeri)

iOS 18 beta, geliştiriciler için yayınlandı. iOS 18 herkes açık (public) beta sürümün Temmuz ayı içinde, final sürümünün de eylül ayında yayınlanması bekleniyor.