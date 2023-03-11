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Tartıştığı eski iş ortağını tabancayla vurarak öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, restoran işlettikleri eski iş ortağı Bülent E.'nin (40), tabancayla başından ve göğsünden vurduğu Muhsin Yaman (38), hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:42
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Eski iş ortağını tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı eski iş ortağını tabancayla vurarak öldürdü
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Olay, saat 02.00 sıralarında, Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoran işlettikleri eski iş ortağıyla yeniden iş yapmak isteyen Bülent E., Muhsin Yaman'ın sahibi olduğu restorana gitti. Yaman ile Bülent E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bülent E., yanında taşıdığı tabancayla Yaman'a 2 el ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan Yaman, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bülent E., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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