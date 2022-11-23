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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın FETÖ davasından beraat etti

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yargılandıkları FETÖ davasında, ayrı ayrı beraat ettiler.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:43
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Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yargılandıkları FETÖ davasında ayrı ayrı beraat ettiler

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın FETÖ davasından beraat etti
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan’ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Mü

SAVCI MÜTALAASINDA NELER YER ALMIŞTI

Sanıklardan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna dair yeterli delil elde edilemediği ancak sanığın dosya kapsamında bulunan delillerden ve tüm dosya kapsamına göre eylemlerinin bütün olarak örgüte bilerek yardım etme kapsamında kaldığına vurgu yapılan mütalaada, Çapkın’ın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan ceza alması istenmişti.

(Kaynak: İHA)

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