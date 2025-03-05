Eski istihbarat başkanına cumhurbaşkanına hakaret davası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanık Sabri Uzun tarafından sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Uzun'un emniyetteki ifadesinde, soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, paylaşımda yurt içi ve dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve dışında şahıs şirketleri olduğunu söylediği belirtildi.

6 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu şirket sahiplerinin kimler olduğunu bilmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmesinin söz konusu olmadığını ifadesinde savunan Uzun, paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu kaydetti.

İddianamede, sanık Uzun'un "Türk milletini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.