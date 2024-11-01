Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olarak atandı. Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olarak atandı.

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Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa etmişti.

İBB Meclisi eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olarak atandı.

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Özkan, İYİ Parti'nin 31 Mart'ta yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararını sert bir dille eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile iş birliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.

Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişti.

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