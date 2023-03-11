11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nihat Baran: Böyle bir şiddet olamaz

Eski Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü ve şimdilerde ise Sandıklıspor'un başına geçen Nihat Baran, deprem anını anlattı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:31
Takip Et

Eski Kahramanmaraşspor teknik direktöründen flaş açıklamalar

Nihat Baran: Böyle bir şiddet olamaz
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlere deplasmandan döndükleri gece yakalanan eski Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Nihat Baran, yaşadığı zorlu günleri sporla atlatmaya çalıştığını ifade etti. Depremden sonra Kahramanmaraşspor'un ligden çekilmesinin ardından 56 yaşındaki Baran, Afyonkarahisar'ın Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Sandıklıspor ile anlaştı.

"HALA BİR TRAVMA HALİNDEYİM"
Baran, yaptığı açıklamada depreme Kahramanmaraş'ta kulüp binasının en üst katında yakalandığını söyledi. Kulüp binasının depremde zarar görmediğini, Kahramanmaraşspor'un futbolcularıyla kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Baran, şöyle konuştu: "Fikstürde 4.haftada Karaman'da maçımızı oynayıp, şehre dönmüştük. Sabahında depremlere yakalandık. Çok zor bir süreç geçirdik. Oradan ayrıldıktan sonra memleketim Kırıkkale'ye gittim. Memleketimdeki evim yüksekte olduğu için kendi evime dahi sığamaz oldum. Hatta şimdi yüksek binaların yanından geçemiyorum. Hala bir travma halindeyim. Sandıklıspor'u önceden tanıdığım ve burada görev aldığım için yönetici arkadaşların ricasıyla geldik."

"BÖYLE BİR ŞİDDET OLAMAZ"
Baran, depremin şiddetini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını belirten Nihat Baran, "Kendi binamız sağlam çıktı. İstiklalspor'dan 5 kişiyi kaybettik. Birçok güreşçi ve voleybolcu arkadaşlarımızı kaybettik. Aralarında talebelerimiz vardı. 4-5 oyuncunun da durumları iyi değil, sakatlıkları oluştu. Kahramanmaraş yerle bir oldu. Çok korkunç bir şeydi, anlatılacak gibi bir şey değil. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Depremin son 15 saniyesini hiç unutamıyorum, böyle bir şiddet olamaz. Yüksek binaların tamamı yerle bir olmuştu. Neredeyse sağlam bina yoktu, insanların tamamı enkaz altındaydı. Kimsenin yapacağı bir şey yoktu çünkü sürekli sarsıntı vardı. Allah o bölgede yaşayan insanlara sabırlar versin, gerçekten çok zor" dedi.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
1
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
3
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
4
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
5
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Şap hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Levent Şahin: Bu bir meydan okumaydı
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
﻿Refüjü kıraathane yaptı
﻿Refüjü kıraathane yaptı
﻿Refüjü kıraathane yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.