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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Weghorst hakkında İngiltere'den flaş bir açıklama geldi

Ada’da zor günler geçiren ve Manchester United taraftarları tarafından performansı eleştirilen Weghorts’a kulübün efsane oyuncusu Gary Neville’den destek geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:42
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Eski kaptandan Weghorst'a destek çıktı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Weghorst hakkında İngiltere'den flaş bir açıklama geldi
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Ara transferde Beşiktaş’tan Manchester United’a giden ancak aradığını bulamayan Hollandalı yıldız Weghorst’a İngiliz futbol adamı Gary Neville'dan destek geldi.

"ERİG TEN HAG'IN ONU SEÇMESİNİN BİR NEDENİ VAR"

Weghorst'un iyi bir performans sergilediğini belirten Neville, " Wout Weghorst'u seviyorum. Her şeyden önce Erik Ten Hag'ın onu seçmesinin bir nedeni var. Takıma bir şeyler kattığını düşünüyor ve onu anlıyorum. 3-4 gol daha atabilseydi mükemmel bir iş çıkardığını söylerdiniz. Geçiş oyununda, savunmada, set oyununda her şeyde iyi bir iş çıkartıyor. Takım için çok önemli bir iş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı şeytanların Weghorst'u transfer etmesinin doğru olduğunu belirten Neville, "Glazer ailesinin transfere harcayacak parası yok ve mecburen kiralık bir oyuncuyu takıma kazandırdılar. Ancak profesyonel açıdan bakarsanız Manchester United iyi bir iş çıkardı. Takım da onu seviyor." dedi.

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