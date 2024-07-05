Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü

Kaynak: İHA
Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü

Nevşehir'de eski kız arkadaşını öldürmek isteyen kişi uçurumla burun buruna geldi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini süren kişi, uçuruma düşen aracını bırakıp kaçtı.

Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Göre Yolu Sokak'ta yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, otomobilini yol kenarına park ederek bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Eski kız arkadaşının yerini öğrenen H.T., 50 ET 363 plakalı kamyonetiyle alana gelerek, iki kadının bulunduğu araca çarptı.

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Eski kız arkadaşına ait olduğu öğrenilen otomobile çarpan H.T., ileriden dönüp gelerek iki kadının bulunduğu araca tekrar çarparak onları uçurumdan yuvarlamak istedi. İlk çarpmadan sonra araçta bulunan iki kadın, otomobili terk ederek kendilerini güvenli bir noktaya attı.

İkinci çarpmanın etkisiyle H.T.'nin içinde bulunduğu kamyonet, uçuruma düşmek üzereyken durdu. Olayın ekiplere bildirilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Kamyonetin uçurumdan yuvarlanmaması için kamyonet çekiciye bağlanarak sabitlenmesi sağlandı. Polis ekipleri kamyonetin güvenliğini sağladıktan sonra araçta inceleme yaptı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrasında H.T.'nin kamyonetini bırakıp kaçtığı belirlendi. Uçurum kenarında bulunan kamyonetin trafik için risk oluşturması nedeniyle olayın gerçekleştiği yol trafiğe kapatıldı.

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Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı. Şüpheli H.T.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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