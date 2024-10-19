Eski kocasını işyerinde evire çevire dövdü. Uzaklaştırma kararı da kurtaramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski kocasını işyerinde evire çevire dövdü. Uzaklaştırma kararı da kurtaramadı

Ankara’da kendisini aldattığı iddiasıyla karısı Y.K.’dan boşanan Adem Kobal'ın berber dükkanını eski karısı bastı. Adem Kobal uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen işyerinde boşandığı karısından dayak yedi.

Erkeğe şiddet Çankaya’daki bir erkek berberinde meydana geldi. İddialara göre, Adem Kobal (39), kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Y.K.’nın (37) takıntısı haline geldi. Sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere uğradığını ileri süren Kobal, son olarak da eski eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Kobal, yaşadıkları sebebiyle huzurunun bozulduğunu dile getirdi.

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Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Kobal, “Eşim beni aldattığı için boşandım. Ardından şiddetli olaylar yaşandığı için 6 ay hapis yattım. Kendisiyle görüşmek istemediğim için uzaklaştırma kararı aldırdım. Bana takıntılı olduğu için sürekli iş yerime geliyordu. ‘Benimle evleneceksin, beraber yaşayacağız. Ya da seni yine cezaevine göndertirim’ diye tehdit ediyordu" dedi.

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Kobal "Sürekli buraya gelerek tehditlerde ve hakaretlerde bulunuyor. İş yerimde beni rezil edip küçük düşürüyor. 2 aydır neredeyse her gün rahatsız ediyor. Dükkanımızı bastı. Bana tekme ve tokat attı. Sürüklemeye çalıştı beni. Erkeğe şiddet olduğu zamanda aynı şekilde yasaların karşı tarafa da uygulanmasını ve eşitlik sağlanmasını istiyorum” dedi.

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