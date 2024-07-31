Eski kocasıyla dudak dudağa öpüşürken yakalandı

Düzenleme: Simgenur Gök
Eski kocasıyla dudak dudağa öpüşürken yakalandı

Boşanma haberini dans ettikleri anları paylaşarak duyuran Nursel Ergin, bir süre sonra Murat Akyer ile barıştığı görüldü. Birlikteliklerine devam eden çift, romantik bir paylaşımla yeniden gündem oldu.

"Gelinim Mutfakta" programında uzun yıllar sunuculuk yapan Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer ile evlenmişti. Ancak çift, bir süre sonra boşandı ve kısa süre sonra barıştı.

Murat Akyer, eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk kariyerine devam eden Nursel Ergin, uzun süre "Gelinim Mutfakta" yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ancak kısa süre önce programdan ayrılma kararı aldı.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ergin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

2017 yılında evlendiği Murat Akyer ile boşanan Ergin, o dönemde "Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik, dans ettik, birçok ülkenin yağmurunda birlikte ıslandık, güldük, ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık, yüzümüzdeki çizgilere ve saçımızdaki beyazlara şahit olduk, çok sevdik, değer verdik, aşkı tattık" demişti.

Boşanma haberini dans ettikleri anları paylaşarak duyuran Nursel Ergin, bir süre sonra Murat Akyer ile barıştı. Birlikteliklerine devam eden çift, romantik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Murat Akyer, eşinin doğum gününü dudak dudağa bir fotoğrafla kutladı.

Çiftin bu anlarına "Çok güzelsiniz" ve "Mutlu olun" gibi yorumlar geldi.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, Türk sunucu olarak tanınmış bir isimdir. 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara’da doğdu.

İlk olarak “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla televizyon ekranlarında adını duyurdu.

12. Nursel Ergin, uzun yıllar “Gelinim Mutfakta” programının sunuculuğunu üstlendi ve son zamanlarda ayrılık kararı aldı.

2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile evlendi ve daha sonra boşandıktan sonra yeniden barıştı.

Çift, romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı ve takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

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