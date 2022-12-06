Eski kulüp başkanı İYİ Parti'ye katıldı

Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin eski başkanlarından olan Hikmet Tanrıverdi, bugün İYİ Parti'ye katıldı.

Tanrıverdi’ye rozetini Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında taktı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Hikmet Tarıverdi, 2015 yılında seçim vaatleri kapsamında hükümetin planlandığı gibi asgari ücreti Bin 300 liraya çıkarması ve bunun maliyetinin tamamının sanayiciye yüklemesi durumunda hazır giyim sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşacağını ve üretimin çevre ülkelere kayabileceğini söylemişti.