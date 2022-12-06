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Eski kulüp başkanı İYİ Parti'ye katıldı

Eski İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İYİ Parti'ye katıldı. Malatyaspor Kulübü Başkanlığı da yapmış olan Tanrıverdi'ye rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:28
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Eski Malatyaspor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi İYİ Parti’ye katıldı

Eski kulüp başkanı İYİ Parti'ye katıldı
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Malatyaspor Kulübü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği'nin eski başkanlarından olan Hikmet Tanrıverdi, bugün İYİ Parti'ye katıldı.

Tanrıverdi’ye rozetini Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında taktı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Hikmet Tarıverdi, 2015 yılında seçim vaatleri kapsamında hükümetin planlandığı gibi asgari ücreti Bin 300 liraya çıkarması ve bunun maliyetinin tamamının sanayiciye yüklemesi durumunda hazır giyim sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşacağını ve üretimin çevre ülkelere kayabileceğini söylemişti.

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Haluk Kul
6.12.2022 17:28
Hayırlı olsun inşaallah güzel insanların iyilik kervanına katılması bizleri umutlandiriyor  
 
Millet diyorki
6.12.2022 16:41
İyiler Sürekli Genişliyor Ülkemiz için Hayırlı olsun  
 
vatandaş
6.12.2022 16:30
çok iyi olmuş tebrikler  
 
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