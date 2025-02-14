Eski manken otoparkta terör estirdi! Komşusu soluğu mahkemede aldı

Ünlü güzel komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen komşu Gözde Y. hasarın giderilmesi için Ulaş'a ulaştı. Eski manken kabul etmedi ve komşu, mankenden şikayetçi oldu.

Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini söyledi.

Manken Duygu Ulaş ise suçlamaları reddederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.