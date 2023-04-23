Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti

Manchester United'da bir dönem masör olarak görev yapan Rod Thornley, Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibindeki ilk döneminde başından geçen bir olayla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Eski masörü Ronaldo'nun çapkınlıklarını ifşa etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Manchester United'ın eski masörü Rod Thornley.

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Under The Cosh adlı podcaste açıklamalarda bulunan Thornley, Portekizli yıldızın, İngiliz ekibindeki ilk döneminde kendisinden numarasını istediği isimleri açıkladı.

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ÜNLÜ İSMİN KARDEŞİNİN NUMARASINI İSTEDİ

Thornley, açıkmalarında şu ifadeleri kullandı;

"Ona masaj yapıyordum ve o sırada televizyonda X Factor programı vardı. Sonra televizyonu işaret ederek 'Bu kız kim?' diye sordu. Kasttettiği kişi Kylie Minogue'nin kız kardeşi Danni'ydi.''

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''Sonrasında, 'Bana onun numarasını bulabilir misin?' diye sordu. Çevrem genişti. 4-5 gün sonra ona Danni'nin numrasını verdim. Birkaç kez görüştüler, ancak aralarında bir şey olmadı" diye konuştu.

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NUMARA KARŞILIĞINDA ARABASINI VERDİ

Thornley, Cristiano Ronaldo'nun günler sonra bir başka kişinin daha numarasını istediğini söylerken, karşılığında Ronaldo'dan arabasını aldığını itiraf etti.

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Thornley olayı şöyle anlattı; "Birkaç gün sonra X Factor tekrar yayındaydı. Bu kez ise Kimberly Wyatt'ı göstererek, 'Bana onun numarasını bulabilir misin?' diye sordu.

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Ben de 'Bulurum, ancak karşılığında bana ne vereceksin? Sana sürekli kızların numaralarını veriyorum, ancak karşılığında bir şey vermiyorsun' dedim.

O da bana yanıt olarak, Cabiro Porsche arabasını kastederek 'Arabamı beğendin mi? Real Madrid'e gittiğimde onu sana yarı fiyatına veririm' dedi.

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Wyatt'ın numarasını almam 10 dakika sürdü. Numarayı Ronaldo'ya verdim. Tabii ki sezon sonunda o da sözüne sadık kaldı. 60 bin değerindeki arabaya 30 bin ödedim ve ertesi gün 50 bine sattım." diye konuştu.

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