Eski Mersin emniyet müdürünün kardeşine hapis cezası!

Eski Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezih Aslan’a TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında yaptığı ceza indirimiyle birlikte 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 9 bin 375 gün adli para cezasına hükmetti.

T 24 yazarı Tolga Şardan’ın ‘Eski Mersin Emniyet Müdürü’nün, kaçakçılık suçu sabit görülen kardeşine hapis cezası!’ başlıklı köşe yazısı dikkat çekti. Şardan, Eski Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezih Aslan’ın Mersin’de gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda tutuklandığını belirtti.

SOYLU DÖNEMİNDE GELMİŞTİ… DAVA SONRASI EMEKLİ EDİLDİ

Mehmet Aslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021’de çıkarılan il emniyet müdürleri kararnamesiyle mevcut Erzurum Emniyet Müdürlüğünden Mersin Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı. Operasyonla birlikte ağabey Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce “acilen” görevden alınarak emekli edildi.

Ardından Aslan’a soruşturma açılmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Nezih Aslan’ın da yer aldığı sanıklara yönelik başlattığı soruşturmada iddianameye tamamladı. Savcılık, iddianamesinde, makaron kaçakçılığına adı karışan 10 sanık hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Yasası çerçevesinde 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Şardan, Mersin Adliyesi’nde başlayan yargılama süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandığını belirtti. Davaya bakan Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan Nezih Aslan’a Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na göre TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında yaptığı ceza indirimiyle birlikte 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 9 bin 375 gün adli para cezası kararını verdi. Bu arada, mahkeme yargılanan Aslan’la birlikte sanıkların etkin pişmanlık taleplerinin uygulanmasına gerek olmadığını açıkladı. Olayın belli olmasıyla kendisini suçsuz olduğunu iddia eden Nezih Aslan’ın, doğrudan sürecin içinde olduğu yargı kararıyla doğrulandı.