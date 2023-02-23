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Son Dakika... Eski milletvekili evinde ölü bulundu

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:00
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Eski milletvekili Osman Kılıç ölü bulundu

Son Dakika... Eski milletvekili evinde ölü bulundu
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Eski milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti

68 yaşındaki Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.(AA)

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