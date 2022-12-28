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Eski milli atlet Yusuf Eldek vefat etti

Ankaralı eski milli atletlerden Yusuf Eldek, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:43
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Eski milli atletlerden Yusuf Eldek 92 yaşında hayata gözlerini yumdu

Eski milli atlet Yusuf Eldek vefat etti
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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 1950 ve 60'lı yıllarda uzun mesafe branşlarında yarışan Yusuf Eldek, 10 bin metre ve 3 bin metre su engelli branşlarında toplam beş kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Uzun yıllar atletizm camiasının içinde yer alan Eldek, 2013 yılında TAF tarafından özel ödülle onurlandırılmıştı.

Yusuf Eldek, bugün öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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