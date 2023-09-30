Eski milli futbolcu Galip Haktanır 102 yaşında hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KAYNAK: İHA
Eski milli futbolcu Galip Haktanır 102 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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