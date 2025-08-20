Eski milli sporcu, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsrail ordusu, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze bölgesindeki saldırılarına can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan da İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

