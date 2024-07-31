Eski muhtar, eşi ve oğlunu katletti. Ambulans çağırdı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktarılan bilgilere göre Çaoluk'a bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Fazlı Y. aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile 54 yaşındaki eşi Hanife Y. ile 24 yaşındaki oğlu Beytullah Y.’yi silahla vurdu. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak eve ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler ise anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin oracıkta yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma ekiplerince suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi nin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.