Eski muhtar, eşi ve oğlunu katletti. Ambulans çağırdı

Kaynak: İHA
Eski muhtar, eşi ve oğlunu katletti. Ambulans çağırdı

Giresun’un Çamoluk ilçesinde bir kişi, eşi ve oğlunu silahla vurdu. Daha sonra ambulansı arayarak yardım istedi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktarılan bilgilere göre Çaoluk'a bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Fazlı Y. aile içi tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı silahı ile 54 yaşındaki eşi Hanife Y. ile 24 yaşındaki oğlu Beytullah Y.’yi silahla vurdu. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı merkezini arayarak eve ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler ise anne Hanife Y. ile oğlu Beytullah Y.’nin oracıkta yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şüpheli Fazlı Y. jandarma ekiplerince suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Anne ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesi nin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İlgili Haberler
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim'
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim'
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular
Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor
Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü
Araba altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin önüne adeta tavuk yağdı
Araba altında kalmaktan son anda kurtulan kedinin önüne adeta tavuk yağdı
Son Haberler
Söylentileri kaldıramayan babadan esrarengiz ölüm! 4 gün sonra bulundu Gündem
Söylentileri kaldıramayan babadan esrarengiz ölüm! 4 gün sonra bulundu
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi Gündem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
1999 sonrası sigortalılara emeklilik şansı. EYT mağdurlarına gün doğdu Ekonomi
1999 sonrası sigortalılara emeklilik şansı. EYT mağdurlarına gün doğdu
Fenerbahçe ilki başardı. Jose Mourinho farkı 2 maçta ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe ilki başardı. Jose Mourinho farkı 2 maçta ortaya çıktı
Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu Ekonomi
Kredi kartlarında bir devir kapandı. Bankalar bile bunu beklemiyordu
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları