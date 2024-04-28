Eski muhtar yeni muhtarı öldürdü

Olay, Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde gerçekleşti.

Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahallede bulunan evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi.

2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet D. ve Başoğlu telefonda tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan başka bir vatandaşın evine gitti.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Mehmet D., ise bu sırada Başoğlu’nun para topladığı evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ESKİ MUHTAR CİNAYET SUÇUNDNA SABIKALI ÇIKTI

Aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Cinayet zanlısının ‘cinayet’ suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.