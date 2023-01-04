4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı

Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı

Sancaktepe’de eski nişanlısı Bedirhan Uysal tarafından evinin önünde öldürülen 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz son yolculuğuna uğurlandı. Baba Engin Ersöz, "Bedirhan Uysal’ın annesi eşim Ayşegül’ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, ‘Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim" dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:38
Takip Et

Eski nişanlısının öldürdüğü Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı

Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
+
Aa
-

Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise Haber verdi. O esnada kendisinin Polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti. Ersöz için bugün Sancaktepe’de bulunan Hz. Ömer Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Ayşegül Ersöz ayakta durmakta güçlük çekti. Baba Engin Ersöz taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Ersöz’ün cenazesi Sultanbeyli Uzundere Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"AYLAR ÖNCE BEDİRHAN UYSAL’IN ANNESİ EŞİMİ TEHDİT ETMİŞ"

Baba Engin Ersöz, "Tek istediğim, bayrağına ve toprağına kurban olduğum güzel ülkemizde bu tür ölümler olmasın. Devlet büyüklerinin bu tür konularla yakından ilgilenmesini istiyorum. Ben orada olsaydım o tür bir olay olmazdı, olsa bile orada kalmazdı.

Çok iddia var şimdi bir şey diyemiyorum, hukuki süreç başlayınca konuşacağız. Bedirhan Uysal’ın annesi eşim Ayşegül’ü tehdit etmiş. Aylar önce eşime, ‘Eşini ve kızını dağa kaldırtacağım, şişlettireceğim. Bizim milletvekili tanıdıklarımız var’ demiş. Oysa bizim 1 tane değil 550 tane milletvekilimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ne kadar milletvekili varsa hepsi bizim içindir.

Bedirhan Uysal’ın annesinin azmettirici olarak kayıtlara geçmesi gerek. Bedirhan Uysal’ın babasını tanıyorum, babası mülayim bir insan. Ama annenin yargı sürecinde sorgulanmasını istiyorum. Kimlerle iletişime geçti? Ben 1 haftadır gece vardiyasında çalışırken neden gelmediler? Ben evdeyken ve oğlum evdeyken neden olmadı? Bu bilgiler nereden alındı. Ne tür bağlantılar kuruldu. Benim kızım ‘çok şey biliyorum’ derdi, demek kızımı konuşturmamak için olayı buraya kadar getirdiler" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
6
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.