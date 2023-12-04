Eski nişanlıya 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı. Yüzüne kimyasal atmıştı

Olay, 19 Haziran 2022’de Çumra ilçesinde meydana geldi. Sözleşmeli er Sabit Türk, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in evine giderek, ‘su sayacına bakacağız abla’ diyerek kapıyı açtırdı. Türk, elindeki pet şişeden Küçüktekin’in yüzüne ve vücuduna yanıcı kimyasal madde fırlattı.

KAÇTIĞI OTOMOBİLİYLE YLAKALANDI

Küçüktekin, yüzünde ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Türk ise kaçtığı otomobiliyle yakalandı ve tutuklandı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Türk’e ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın Küçüktekin’i sık sık arayarak rahatsız ettiği, ayrılığın ağırına gittiği, Küçüktekin’in yüzüne, boyun ve göğüs bölgesine atılan kuvvetli asidin yakıcı etkisiyle ‘eziyet’ kavramını karşıladığı belirtildi. Mahkeme, sanığın savunmalarının inandırıcı olmadığı ve cezada indirim uygulanmaması gerektiği kanaatine vardı.