Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak yeniden tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan Emek Apartmanı’na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da bulunduğu 3’ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis istemiyle dava açılmıştı.

38 kişinin ölümüne yol açan Emek Apartmanı’na ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevinden de uzaklaştırılmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada, Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliye edilmesine itiraz etti.

Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu sanıklar hakkında yakalama kararı verdi ve Ökkeş Kavak, yeniden tutuklandı.