Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı

Dicle Üniversitesi'nde bir dekan yardımcısı odasında eski bir kadın öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan dekan yardımcısı hastaneye kaldırıldı, zanlı ise gözaltında.

KAYNAK: DHA
Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında B. Y. adlı eski öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kadın öğrencisi B.Y. (24) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırıldı.

B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanarak polise teslim edildi.

Dekan yardımcısı, eski kız öğrencisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

“ONUN YÜZÜNDEN DİSİPLİN CEZASI ALDIM”

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz’ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli ‘geri zekalı’ diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürerek, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

B.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edildi.

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