Eski polis memurunu darbeden emniyet müdürü görevinden alındı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, iddiaya göre kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay öncesinde, Abidin Beytullah Öztürk'ün polislik mesleğinden ‘mobbing’ gerekçesiyle Kasım ayında istifa edip babasının Avcılar’da bulunan dönercisinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

EMRİNDE OLAN ESKİ POLİS MEMURUNU DEFALARCA DARBETTİ

21 Aralık’ta dükkanda çalışırken Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun makam aracıyla dükkanın önünden geçen ve Abidin Beytullah Öztürk'ü gören Emniyet Müdürü Murat Özburun, aracından inerek Abidin Beytullah Öztürk’ün üzerine doğru yürüdü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Emniyet Müdürü Özburun, polislik yaptığı dönemde emrinde olan polis memuru Abidin Beytullah Öztürk’e yumruk ve tekmelerle darbetti.

Görüntülerde, Özburun’un eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk’e defalarca vurarak darbettiği, Öztürk’ün aldığı darbelerden sonra yere düştüğü de göze çarpıyor. Dükkandaki diğer çalışanlar kavgayı ayırmaya çalışsa da Özburun, onları uzaklaştırarak, Öztürk’ü dövmeye devam ettiği görülüyor.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur.

Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur."