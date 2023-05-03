Eski sağ kolu Erdoğan’ın yüzündeki ifadeyi açıkladı: Teslimiyet olarak okuyorum

Editör: Oğuz OK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak'ta yayınlanan “Erdoğan’ın yüzü ne anlatıyor?” başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan’ın yüzünde “farklı bir ifade” olduğunu savundu.



"14 Mayıs seçimlerini kazanacak olmanın verdiği rahatlık mı? Hayır, bunun ötesi. Zira o kadar çok seçime girdi ki Erdoğan, seçim öncesi yüzüne yansıyan o rahatlığı, o kendinden eminliği çok iyi tanıyoruz. Bu yeni ifadede fazlası var. Çevremde kimileri bunu 'umursamazlık', 'aldırmazlık' olarak tanımladılar. Öyle mi? Sanmam. Şahsen bu ifadeyi 'kadere teslimiyet' olarak okumayı yeğliyorum." diyen Ünal, devamında şu satırları yazdı:



“BEN YAPACAĞIMI YAPTIM” BAKIŞI

“Benim okumam o ki; son haftalarda yüzüne yansıyan o ifadeyle Erdoğan ‘Ben yapacağımı yaptım. Sorumluluğumu yerine getirdim. Hayatımı ülkem ve milletim için feda ettim. Eğer tekrar seçilirsem daha fazlasını da yaparım. Durmam, duraklamam, dinlenmem. Tecrübemi ve enerjimi son damlasına kadar yine ülkem ve milletim için feda ederim.’ diyor. Bunun rahatlığı içinde. Kadere ve milletin takdirine teslim olmanın verdiği bir rahatlık, bir eminlik, bir sükûnet hali yansıyor yüzüne."