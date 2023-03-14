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Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:03
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Eski Sağlık Bakanı Cevdet Aykan hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilliği, senatörlük, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, sağlık camiamızın çınarlarından Dr. Cevdet Aykan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum."

CEVDET AYKAN KİMDİR?

Psikiyatrist olan Dr. Cevdet Aykan, 1965-1969 yıllarında Tokat Milletvekili, 1973-1979 arasında Tokat Senatörlüğü yaptı. 1. Erim Hükümetinde dışarıdan bağımsız olarak Köy İşleri Bakanlığı (1971), 2. Erim Hükümetinde de Sağlık Bakanlığı (1972) görevlerinde bulundu.

2016 yılında Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne Eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan’ın ismi verildi.

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