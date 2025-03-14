Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı.

İstanbul ve üç ilde, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DHKP/C'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) adında bir yapı oluşturduğu iddia edilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de vardı.

TUTUKLANDI

Aralarında Şükrü Genç'in de olduğu 26 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 8 kişi hakkında ise adli kontrol istendi. Şükrü Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.