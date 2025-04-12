Eski sevgili Emirhan Çakal'dan Danla Bilic'e destek

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sistematik şiddet ve tacize uğradığını söyledi.

Paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Bilic’e bir destek de eski sevgilisi Emirhan Çakal’dan (Çakal) geldi.

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Çakal, yaptığı paylaşımda olayın kişisel değil, insani bir mesele olduğunu vurgulayarak, “Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir” ifadelerini kullandı.

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir taciz ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söylemişti. Olayın ardından kamuoyunda tepkiler büyürken, Bilic’e destek veren isimlerden biri de eski sevgilisi Emirhan Çakal oldu.

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Çakal, “Bu artık bir ilişki meselesi değil, bir insanlık meselesi” diyerek sessiz kalmayacağını paylaştı.

Çakal paylaşımında, “Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır” ifadelerine yer verdi.