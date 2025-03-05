'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic gönlünü bakın kime kaptırdı?

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde karışık aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic yeni bir aşka yelken açtı.

Danla Bilic'in Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Öte yandan Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden birbirini takip etmediği görüldü. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.