Eski sevgili intikamını onlarca siparişle aldı. Kuryeler kapının önünde kuyruk oldu

Ayşe Memiş
Eski sevgili intikamını onlarca siparişle aldı. Kuryeler kapının önünde kuyruk oldu
İzmir'de sevgilisinden ayrılan bir kadın, sevgilisinden intikamını evinin önüne bir sürü sipariş göndererek aldı. Online platformlardan 'kapıda ödeme' seçeneğini seçen kadın, sevgilisinin evinin önüne onlarca kurye yığdı.

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan bir olayda kadın, eski sevgilisinin ev adresine onlarca yemek siparişi yönlendirdi.

30-40 farklı restorandan kapıda ödeme şeklinde online sipariş veren kadın, eski sevgilisinin kapısının önünde uzun kurye kuyrukları oluşmasına sebep oldu.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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DİKKAT ÇEKEN ESKİ SEVGİLİ İNTİKAMLARI

Takıntılı bir sevgili, her yerden engellendiği için banka hesabına 10 kuruş yollayarak mesajlarını iletmeye çalışıyordu.

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Araba sevdası olan eski sevgilinin aracına boya sökücü dökülmüş, aracın tüm boyası dökülmüştü.

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Kanada'da gelinin eski sevgilisi masalara, birlikte olurken çektikleri fotoğrafları dağıtmıştı.

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Hindistan'da bir adam eski sevgilisinin evlenmesini kaldıramamış; düğün hediyesi olarak içine patlayıcı yerleştirilmiş bir kutu vermişti.

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"Sen kilolusun seninle evlenmem" diyen sevgiliye inat yapıp 90 kilo veren kadın yeni haliyle en güzel intikamı almış oldu.

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Eski sevgilisi özene bezene gelinlik alışverişi yaptırıp üzerine terk edince bu duruma çok sinirlenen bir adam, gelinliği ikinci el malzemelerin satıldığı uygulamaya koyarak "şişman" beden ölçüsüyle satmak istedi.

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