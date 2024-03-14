Eski sevgili mağazada dehşet saçtı! 17 yaşındaki Ömür’ü öldürüp intihar etti

Kaynak: DHA / İHA
Eski sevgili mağazada dehşet saçtı! 17 yaşındaki Ömür’ü öldürüp intihar etti
Aydın'da 19 yaşındaki İbrahim Olece eski sevgilisi 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı çalıştığı iş yerinde öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. İbrahim Olece’nin sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğrafları dikkat çekti.

Nazilli'de yaşayan İbrahim Olece, saat 09.30 sıralarında bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ömür Arslan'ın çalıştığı Uzun Çarşı'daki iç giyim mağazasına gitti. Olece, burada sırt çantasından çıkardığı tabancayı Ömür Arslan'a doğrultup, mağaza içinde bir süre kovaladı.

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AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olece, daha sonra tetiğe basarak Arslan'ı sırtından vurdu. Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı silahla intihar etti. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Daha önce başka bir mağazada birlikte çalıştıkları öğrenilen Arslan ile Olece'nin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SİLAHLI FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayı duyup, gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, toplanan kalabalığı polis dağıtmaya çalıştı. İbrahim Olece’nin sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğrafları dikkat çekti.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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