Eski sevgilisinden şiddet görmüştü! Deren Talu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin kızı model Deren Talu'nun Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la aşk yaşadığı iddia edildi.

Eski sevgilisinden şiddet görmüştü! Deren Talu'nun yeni aşkı ortaya çıktı

Eski sevgilisinden şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı. Konuyu Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı. İşte o yazı…

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Defne Samyeli’nin büyük kızı, model ve oyuncu Deren Talu yeniden âşık!
Talu’nun bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la birlikte olduğunu öğrendim.

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Bir teknoloji şirketi olan Aral, kulübün e-spor alanında yaptığı değişiklik sonrası şubenin başına getirilmişti.

Önceki gün kız kardeşi Derin ile birlikte anneleri Defne Samyeli’nin yeni yaşını Bodrum’da kutlayan güzel modelin ilişkisini gizlemediğini ve çoktan yeni sevgilisiyle gecelerde el ele gezdiğini de öğrendim.
Emir Aral, kulübün yeni nesil yöneticilerinden ve 38 yaşında. Deren Talu ise 27 yaşında.

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Aralarındaki yaş farkına rağmen çok iyi anlaştıkları ve birbirlerinden çok etkilendikleri de gelen bilgiler arasında.

Hayırlı, uğurlu olsun...

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