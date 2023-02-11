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Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti

Bir dönem Halkçı Parti ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekilliği yapan Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:47
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Eski SHP'li Ali İhsan Elgin yaşamını yitirdi

Eski milletvekili Ali İhsan Elgin hayatını kaybetti
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Eski SHP'li Ali İhsan Elgin 77 yaşında yaşamını yitirdi. 

1946'da Siirt Pervari'de doğan Ali İhsan Elgin, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 

İthalat-ihracat ve çiftçilik yapan Ali İhsan Elgin, 6 Kasım 1983'te (17. dönem) yapılan seçimlerde Halkçı Parti İçel Milletvekili seçildi. 

Daha sonrasında önce SHP'ye, sonra DYP'ye geçti. Evli ve iki çocuk babası olan Ali İhsan Elgin'in vefat ettiği öğrenildi.

ALİ İHSAN ELGİN KİMDİR?

1946 yılında B. Pervari’de doğan Elgin, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Elgin, burada İngilizce öğrendi. Elgin, meslek hayatında serbest ticaret, ithalat–ihracat ve çiftçilikle uğraşmıştır. 

6 Kasım 1983 (17. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti (HP) İçel Milletvekili seçilerek ve sonrasında SHP ve DYP’ye geçmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıydı.

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