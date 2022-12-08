Putin’in ülkeden kaçma planı ifşa oldu. Eski sır küpü açıkladı

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgali uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerek devam ederken dikkat çekici bir iddia İsrail’den geldi. İddianın kaynağı ise İsrail’de ikamet eden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir dönem konuşmalarını kaleme alan Abbas Gallyamov’dan geldi.



2008 ile 2010 yılları arasında Putin’in çekirdek kadrosunda yer alan fakat daha sonra siyaset uzmanı olarak kariyerine devam eden Gallyamov, Rusya’nın savaşı kaybetmesi durumunda Putin’in kaçış planının hazır olduğunu öne sürdü. Bir dönem Putin’le yakın çalışan Gallyamov, Putin’in üst düzey kurmaylarının “Nuh’un Gemisi” kod adlı bir kaçış planı üzerinde son rötuşları yaptığını iddia etti.



ÜÇ ÜLKE GÜNDEMDE AMA…

Olası bir hezimet durumunda Putin’in Arjantin, Venezuela ya da Çin’e kaçmasının gündemde olduğu belirtilirken Telegram’dan iddialarını sıralayan Gallyamov, “Bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geldi. Normalde Kremlin’in içinden gelen bilgileri paylaşmıyordum ama bugün bir istisna yapacağım.” ifadesini kullandı.



Nuh’un Gemisi isimli planı anlatan Gallyamov, “Projenin isminden de anlaşılacağı üzere, ülke yaşanılacak gibi olmazsa yeni bir yerleşim yeri bulmayı hedefliyor. Putin’in kurmayları savaşın kaybedilme, iktidarın elden gitme gibi durumları göz ardı etmiyor ve bir an önce ülkeden ayrılması gerekirse diye planlar yapıyor.” dedi.



ÇİN YERİNE VENEZUELA’YI TERCİH EDEBİLİR

Rusya’nın nükleer araştırma merkezini yöneten Mikhail Kovalchuk’un Çin’e kaçma önerisini gündeme getirdiğini fakat buna sıcak bakılmadığını belirten Gallyamov, Arjantin ve Venezuela’nın güvenilir topraklar olabileceği sonucunun çıktığını aktardı.



Rus oligark Igor Sechin’in Venezuela lideri Maduro ile yakın ilişki kurduğunu ve bu sayede olası bir Venezuela’ya kaçma planı durumunda da bu süreci Sechin’in yöneteceği belirtildi.



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