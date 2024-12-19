Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık kaza geçirdi! Bebeği için dua istedi

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık All Star'da bir anda yarışmayı bırakmış uzun bir süre magazin gündeminden düşmemişti. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği ileri sürülmüştü.

APAR TOPAR ADAYA VEDA ETMİŞTİ

Bu iddiaların ardından Sahra Işık'ın kocası İdris Aybirdi'nin Acun Ilıcalı'yı arayarak eşi ile görüştüğü ve bu görüşmenin ardından Sahra'nın apar topar adaya veda ettiği söylenmişti.

“BİZİM ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK”

Evliliklerinde kriz çıkan çift zor günleri geride bıraktı. İdris Aybirdi, ''Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok'' ifadelerini kullanmıştı.

ANNE OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Son olarak eşi İdris Aybirdi ile Umre'ye gitmişti. Yeni sezonda Survivor'a gitmesi beklenen Sahra Işık hamile olduğunu duyurmuştu.

“DUA EDİN BEBEĞİM İYİ OLSUN”

Ünlü isim trafik kazası geçirdi. Arabasının son halini yayınlayan Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun" ifadelerini kullanarak dua istedi.