Eski TFF Başkanı Özdemir'den 3 büyükleri kızdıracak Trabzonspor açıklaması

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, Trabzon'a yaptığı ziyarette 3 büyük takım taraftarlarını kızdıracak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda kazandığı şampiyonlukla alakalı görüşünü belirten Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. 38 yıl sonra Trabzonspor bizim yönetimimiz döneminde şampiyon oldu ve hakkıyla oldu. Çok iyi mücadele etti" diye konuştu.

"MUTLULUK DUYDUK"

Özdemir'in, "Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı. Hepimiz bir Türk futbolseveri olarak bundan da mutluluk duyduk." sözleri ise sosyal medyada 3 büyük takım taraftarının tepkisini çekti.