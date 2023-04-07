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Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer'e yapımcıdan ‘kilo ver’ baskısı

2002 Türkiye güzeli Esra Sönmezer, bir yapımcının kendisini kilo vermesi yönünde uyardığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:11
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Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer'e yapımcıdan ‘kilo ver’ uyarısı geldi

Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer'e yapımcıdan ‘kilo ver’ baskısı
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Eski Türkiye güzeli olan Esra Sönmezer önceki gün Beşiktaş’ta objektiflere yansıdı. Ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu.

'KİLO VERMEN LAZIM' DEDİ 

Posta'da yer alan habere göre; Çantası ve renkli giyim tarzıyla dikkat çeken Sönmezer, pandemi sonrası aldığı kilolar nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek “Kadın oyuncuların Kilo baskısı yaşadıklarını duyuyordum. Benim de başıma geldi. Gittiğim bir iş görüşmesinde yapımcı ‘Esra kilo vermen lazım’ dedi. Kendimi kötü hissettim ama bir anlamda da motive edici oldu. Şimdi diyete başladım. Hedefim eski formuma kavuşmak.” diye konuştu. 

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