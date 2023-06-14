Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Hindistan hükümeti tarafından Twitter çalışanlarının tehdit edildiğini açıkladı.

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Geçtiğimiz yıllarda Twitter’ın CEO'luk koltuğundan olan Jack Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu ifade etmişti.

Twitter'ın eski CEO'su Dorsey, Hindistan hükümetinin belirli paylaşımların ve hesapların kapatılması için düzenli olarak talepte bulunduğu ve şirketin tehdit edildiğini itiraf etti.

Dorsey, hükümetin "Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız, çalışanlarınızın evlerini basacağız" gibi tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

HİNDİSTAN YALANLADI

Hindistan'da bilgi teknolojisi federal bakan yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Dorsey'in sözlerini yalanladı.

Ayrıca Chandrasekhar, Dorsey ve ekibinin Hindistan yasalarını sürekli olarak ihlal ettiğini vurguladı.

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