Eski VakıfBanklı Isabella Haak Türk takımlarına meydan okudu

Isabella Haak meydan okudu

2019-2022 yılları arasında Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta forma giyen Isveçli yıldız Isabella Haak, daha sonra İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına transfer olmuştu.

Haak, yeni sezon öncesi İtalyan basınından Tribuna di Treviso'nun sorularını yanıtlarken, Türk takımlarına da mesaj yolladı.

25 yaşında ve 1,95 boyundaki voleybolcu, "Avrupa'da sizi en çok hangi takımlar zorlar?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Elbette ki Türk takımları. Onları bekliyoruz. VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek seviyelerini korudular. Nasıl bir performans sergileyeceklerini merak ediyorum.

Her zaman olduğu gibi beklentileri grup içinde paylaşarak yöneteceğimize inanıyorum. Bu kulüp, kazandığı zaferler sayesinde her yıl yaptıklarını tekrarlama zorunluluğunun baskısını taşıyor, bu bizim maçtan maça alışık olduğumuz bir şey. Burada tekrar her şeyi kazanmak istiyorum.”